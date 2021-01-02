Актриса из Петербурга заменит Екатерину Вербицкую в сериале "Крепостная"

Исполнительница главной роли в сериале "Крепостная" Екатерина Ковальчук уходит из проекта. На замену ей нашлась молодая актриса из Санкт-Петербурга.

Исполнительница главной роли в сериале "Крепостная" Екатерина Ковальчук уходит из проекта. На замену ей нашлась молодая актриса из Санкт-Петербурга.

Ковальчук объявила о причинах своего ухода из проекта в Instagram. По ее словам, к такому решению привели разногласия с продюсером, сериал она покидает добровольно. Новой актрисой, которая сыграет юную сироту Катю Вербицкую, стала София Присс.

Артистка из Санкт-Петербурга стала широко известна после работы в фильме "Серебряные коньки" Михаила Локшина. Это была ее первая главная роль в большом кино.

Сериал "Крепостная" — украинская телевизионная костюмированная драма. Сюжет картины рассказывает о жизни юной сироты Катерины Вербицкой. Подневольная девушка принадлежит самым богатым помещикам в Нежине. Она умна, образована и воспитана как барышня высшего сословия. Но знание иностранных языков и умение играть на фортепиано никак не облегчит ее судьбу. Вербицкая существует между двумя мирами — крепостных и дворян. Но ни в одном из них не находит себе места.