Министр иностранных дел Китая оценил уровень сотрудничества между РФ и КНР

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о высочайшем уровне российско-китайских отношений.

Министр иностранных дел Китая Ван И рассказал о высочайшем уровне российско-китайских отношений.

Стратегическое сотрудничество между странами не имеет конца, верхнего предела и запретных зон. Ван И сделал заявление в ходе интервью агентству Синьхуа и Центральному телевидению Китая.

"В прошлом году российско-китайские отношения выдержали "крещение" эпидемией и испытание переменами, во всех аспектах достигли высочайшего за всю историю уровня", — заявил министр.

Народы России и Китая помогли друг другу во время борьбы с коронавирусом. Государства продолжают совместное сотрудничество в сфере совместного контроля и профилактики эпидемии. Страны также выстраивают партнерские отношения в области исследований, разработок вакцин и лекарств, добавил он.