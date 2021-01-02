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9:53   2 Января 2021
Общество

В России с 1 января действует налог на депозиты свыше 1 млн рублей

В России с 1 января действует налог на депозиты свыше 1 млн рублей

Фискальным сбором будут облагаться доходы только тех физлиц, кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн рублей.

Также с 1 января был снова введен налог на купонный доход облигаций, включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные.

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#налоги #вклады #фнс

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