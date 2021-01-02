Фискальным сбором будут облагаться доходы только тех физлиц, у кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн рублей.

Фискальным сбором будут облагаться доходы только тех физлиц, кого суммарные процентные доходы по вкладам превысят определяемый ключевой ставкой ЦБ при депозите 1 млн рублей.

Также с 1 января был снова введен налог на купонный доход облигаций, включая ОФЗ, субфедеральные и муниципальные.