Вассерман предложил "готовиться к худшему" в 2021 году

Российский политолог и эрудит Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2021 год. Эксперт предложил "готовиться к худшему", "чтобы лучшее стало неожиданностью приятной".

Российский политолог и эрудит Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2021 год. Эксперт предложил "готовиться к худшему", "чтобы лучшее стало неожиданностью приятной".

Вассерман допустил, что 2021 год, как и прошлый, пройдет "под знаком" коронавируса. По мнению аналитика, вакцинация займет примерно три года. В России эпидемиологические меры могут полностью отменить уже к осени. Политолог назвал пандемию уроком для человечества и призвал быть готовыми к худшему развитию событий. Вассерман выступил с таким прогнозом в своем блоге на РЕН ТВ.