Трамп раскритиковал Сенат США за проект оборонного бюджета

Действующий американский президент Дональд Трамп прокомментировал голосование сенаторов по оборонному бюджету на 2021 финансовый год.

Действующий американский президент Дональд Трамп прокомментировал голосование сенаторов по оборонному бюджету на 2021 финансовый год.

Глава США подверг резкой критике верхнюю палату парламента за преодоление вето президента на некоторые пункты рассматриваемого документа.

"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно", — заявил Трамп.

Негодование действующего президента США вызвал раздел проекта, который защищает IT-компании от судебных исков за размещение, удаление и моделирование контента пользователей.