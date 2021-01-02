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9:26   2 Января 2021
Политика

Трамп раскритиковал Сенат США за проект оборонного бюджета

Трамп раскритиковал Сенат США за проект оборонного бюджета

Действующий американский президент Дональд Трамп прокомментировал голосование сенаторов по оборонному бюджету на 2021 финансовый год.

Глава США подверг резкой критике верхнюю палату парламента за преодоление вето президента на некоторые пункты рассматриваемого документа.

"Наш республиканский сенат только что упустил возможность избавиться от раздела 230, который предоставляет неограниченные полномочия крупнейшим технологическим компаниям. Ничтожно", — заявил Трамп.

Негодование действующего президента США вызвал раздел проекта, который защищает IT-компании от судебных исков за размещение, удаление и моделирование контента пользователей.

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#сша #трамп #сенат #оборонный бюджет

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