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9:15   2 Января 2021
Политика

Несанкционированные митинги в Хабаровске завершились

Несанкционированные митинги в Хабаровске завершились

Несанкционированные акции протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершились. Об этом сообщила краевая администрация.

Протесты в Хабаровске начались после задержания бывшего губернатора области. Сергея Фургала подозревают в связях с преступниками и в организациях убийств в 2000-х годах. Экс-губернатора задержали, и жители устраивали незаконные митинги у здания краевого правительства каждую субботу. Однако сейчас протесты официально прекратились.

"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", — говорится в сообщении на сайте администрации.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с потерей доверия. Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности главы региона.

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