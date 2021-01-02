9:15 2 Января 2021Политика
Несанкционированные митинги в Хабаровске завершились
Несанкционированные акции протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершились. Об этом сообщила краевая администрация.
Несанкционированные акции протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершились. Об этом сообщила краевая администрация.
Протесты в Хабаровске начались после задержания бывшего губернатора области. Сергея Фургала подозревают в связях с преступниками и в организациях убийств в 2000-х годах. Экс-губернатора задержали, и жители устраивали незаконные митинги у здания краевого правительства каждую субботу. Однако сейчас протесты официально прекратились.
"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", — говорится в сообщении на сайте администрации.
Президент России Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с потерей доверия. Михаил Дегтярев стал временно исполняющим обязанности главы региона.