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8:52   2 Января 2021
Политика

Политолог Уолт предрек завершение исторического везения США

Политолог Уолт предрек завершение исторического везения США

США скоро перестанут быть одним из мировых лидеров. Везение, которое сопровождало их на протяжении многовековой истории, подходит к концу, считает политолог Стивен Уолт.

Раньше у страны был высокий уровень безопасности, благодаря которому она вышла из мировых войн с меньшими потерями. В период холодной войны Вашингтону помогал факт окружения противниками СССР, отметил профессор Гарварда Стивен Уолт.

"2020 год стал для нас мрачным напоминанием, что защита уже не столь надежна, как прежде", – подчеркнул эксперт.

Меньше чем за год коронавирус сгубил большое число американцев, чем мировые войны. Среди факторов, влияющих на безопасность страны, относят и кибератаки, так как они не зависят от расстояния. Еще одна причина для беспокойства – экономика Китая, которая может обогнать штаты за короткий срок. Третьей причиной Уолт называет членовредительство, которым занимаются сами жители США.

Политика США и устаревшая избирательная система страдает от разлагающего влияния денег, считает политолог. От глобального потепления страну не обезопасит даже благоприятное расположение. И хотя у Америки есть преимущества в области науки и технологии, о неоспоримом первенстве речи уже нет, заключил Уолт.

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