Политолог Уолт предрек завершение исторического везения США

США скоро перестанут быть одним из мировых лидеров. Везение, которое сопровождало их на протяжении многовековой истории, подходит к концу, считает политолог Стивен Уолт.

США скоро перестанут быть одним из мировых лидеров. Везение, которое сопровождало их на протяжении многовековой истории, подходит к концу, считает политолог Стивен Уолт.

Раньше у страны был высокий уровень безопасности, благодаря которому она вышла из мировых войн с меньшими потерями. В период холодной войны Вашингтону помогал факт окружения противниками СССР, отметил профессор Гарварда Стивен Уолт.

"2020 год стал для нас мрачным напоминанием, что защита уже не столь надежна, как прежде", – подчеркнул эксперт.

Меньше чем за год коронавирус сгубил большое число американцев, чем мировые войны. Среди факторов, влияющих на безопасность страны, относят и кибератаки, так как они не зависят от расстояния. Еще одна причина для беспокойства – экономика Китая, которая может обогнать штаты за короткий срок. Третьей причиной Уолт называет членовредительство, которым занимаются сами жители США.

Политика США и устаревшая избирательная система страдает от разлагающего влияния денег, считает политолог. От глобального потепления страну не обезопасит даже благоприятное расположение. И хотя у Америки есть преимущества в области науки и технологии, о неоспоримом первенстве речи уже нет, заключил Уолт.