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8:11   2 Января 2021
Армия

Учения "Запад-2021" посвятят борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами

Учения "Запад-2021" посвятят борьбе с беспилотниками и крылатыми ракетами

Военные на "Западе-2021" отработают боевые действия в отрыве от главных сил, проведут глубокие рейды, охваты и обходы. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

На стратегических командно-штабных учениях "Запад-2021" военным предстоит бороться с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Также планируется уделить особое внимание огневому и радиоэлектронному воздействию на противника, переходу от одних боевых действий к другим, добавили в пресс-службе Западного военного округа.

В учениях примут участие воинские части общевойсковой армии ЗВО. В ходе подготовки проведут внеплановые проверки соединений и воинских частей округа. Будут оценены и отработаны действия подразделений по их переброске на дальние расстояния смешанным способом. Уделят внимание и организации управления подразделениями с помощью автоматизации. "Запад-2021" состоится в сентябре 2021 года.

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#учения #беспилотник #Запад-2021

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