Пенсионный фонд РФ начнет рассылать уведомления о будущих пенсиях

После своей трудовой деятельности россияне старше 45 лет смогут оценить свои жизненные перспективы. О размере пенсий будет предупреждать Пенсионный фонд.

После своей трудовой деятельности россияне старше 45 лет смогут оценить свои жизненные перспективы. О размере пенсий будет предупреждать Пенсионный фонд.

Уведомления будут присылать через портал Госуслуги раз в три года. К 45 годам россияне накопят определенный капитал, который позволит спрогнозировать размер будущей пенсии, отмечается в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

К 45-летнему возрасту люди задумываются о том, что они смогут себе позволить в старости. И поэтому у них будет время принять необходимые меры для повышения будущих выплат. Один из вариантов – участие в добровольном пенсионном страховании.

В уведомлениях ПФР укажет полученные отчисления, размер пенсии, сроки ее получения и условия. Также будут прописаны параметры, которые потребуются для расчета выплат и данные о размере пенсионных накоплений. Вся эта информация будет отображена в личном кабинете.