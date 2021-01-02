Военные корабли Китая и России оспорили гегемонию ВМС США

Российские и китайские военные суда нового поколения превосходят военно-морские силы американского противника. Об этом сообщил эксперт Лукас Лейрос в InfoBrics.

Российские и китайские военные суда нового поколения превосходят военно-морские силы американского противника. Об этом сообщил эксперт Лукас Лейрос в InfoBrics.

Несмотря на то, что США опережают страны по количеству кораблей, Китай и РФ имеют сильное преимущество по техническим характеристикам военных судов. Специалист заметил, что НАТО более не способно оперативно реагировать на угрозы.

"Государства (Россия и Китай – Прим. ред.) достигли небывалых высот. Сейчас США находятся в капкане", — рассказал аналитик.

Лейрос убежден, что противник не сможет вернуть свое превосходство на море. Военный потенциал России и КНР увеличивается с каждым годом, поэтому США вынуждены разрабатывать новые технологии, чтобы не отставать от двух мировых держав.

Однако аналитик отметил существующую проблему в ВМФ России — это отсутствие авианосцев. Тем не менее в ближайшее время РФ получит новые сверхзвуковые ракеты "Циркон", которые признаны серьезным оружием на международной арене. "Циркон" способен ликвидировать целую ударную группу возможного противника.