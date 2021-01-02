Трамп остался недовольным темпами вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах

Нынешний президент США Дональд Трамп упрекнул некоторые штаты в медленной вакцинации от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Нынешний президент США Дональд Трамп упрекнул некоторые штаты в медленной вакцинации от коронавируса. Об этом он написал в Twitter.

Правительство США сделало все необходимое для успешной кампании по вакцинации населения. Теперь достижение поставленных целей напрямую зависит от оперативности местных руководителей штатов. Об этом пишет ТАСС.

"Федеральное правительство распределило вакцину по штатам. Теперь самим штатам надлежит заняться (организацией прививок – Прим. ред.). Беритесь за дело!", – призвал Дональд Трамп.

Власти США планировали привить 20 миллионов жителей до конца 2020 года. Но вакцинировались от коронавируса только два миллиона человек, приводят данные федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний. Власти некоторых штатов не могут справиться с поставленной задачей из-за отсутствия необходимых сил и средств, пишут американские СМИ.