Закон о неприкосновенности бывших президентов РФ вступил в силу

Закон, укрепляющий гарантии неприкосновенности для экс-президентов, начал действовать в России со 2 января 2021 года. Документ подписал президент РФ Владимир Путин 22 декабря 2020.

Закон, укрепляющий гарантии неприкосновенности для экс-президентов, начал действовать в России со 2 января 2021 года. Документ подписал президент РФ Владимир Путин 22 декабря 2020.

Новый закон запрещает привлекать бывших глав государства к уголовной или административной ответственности, передает информационное агентство URA.RU.

Также, согласно закону, экс-президенты не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, допросу либо личному досмотру. До принятия нового законопроекта, такие ограничения работали только для действующего президента страны или производства по делам, связанными с исполнением полномочий главы государства.

Право лишения вышеуказанных гарантий бывшего президента есть только у Совета Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. При этом решение должно быть принято большей частью парламентариев каждой из палат по решению как минимум одной трети депутатов Госдумы.

Кроме того, обвинения должны быть подтверждены Верховным и Конституционным судом. При этом верхняя палата обязана решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. При несоблюдении условий, запрос отклонят.