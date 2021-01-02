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4:01   2 Января 2021
Происшествия

Организатор взрыва в университете Кабула приговорен к смерти

Организатор взрыва в университете Кабула приговорен к смерти

Суд Афганистана вынес смертельный приговор организатору атаки на вуз в городе Кабул. Об этом сообщил источник в министерстве внутренних дел страны, передает телеканал 1TVNews.

Нападение на университет произошло в начале ноября. В тот день на территории учебного заведения прогремел взрыв, а затем недалеко от юридического факультета началась стрельба. К зданию оперативно прибыли сотрудники афганского спецназа. Им удалось обезопасить порядка сотни человек и ликвидировать троих злоумышленников.

"Организатор атаки на университет в Кабуле Адиль приговорен к смертной казни", — сказано в сообщении СМИ.

Жертвами атаки стали 35 человек, еще 50 получили различные по степени тяжести травмы. Власти республики объявили 3 ноября национальным днем траура по погибшим.

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#кабул #мвд #атака на университет

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