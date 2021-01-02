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3:13   2 Января 2021
Происшествия

NY Post: работавшую в ООН дипломата нашли мертвой

NY Post: работавшую в ООН дипломата нашли мертвой

Тело 38-летней женщины было найдено в квартире на Манхэттене. По информации источника New York Post погибшая проживала в этой квартире не меньше двух лет.

Информации о гражданстве и государстве, в представительстве которого женщина работала, не приводится. По данным NY Post правоохранительные органы пока не рассматривают версию убийства. Личность погибшей не разглашают.

Официальный представитель полицейского управления Нью-Йорка подтвердила ТАСС информацию, что днем 31 декабря в многоквартирном доме, расположенном близ штаб-квартиры ООН была найдена женщина без признаков жизни. Смерть констатировали прибывшие на место происшествия медики. Причина смерти будет установлена с помощью судмедэкспертизы.

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