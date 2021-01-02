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1:45   2 Января 2021
Общество

Более 200 участников массовой вечеринки во Франции получили штрафы

Более 200 участников массовой вечеринки во Франции получили штрафы

Французская полиция перекрыла все подъезды к месту проведения вечеринки в коммуне Льерон, собравшей 2,5 тыс. человек, сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Телеканал BFM сообщил, что 31 декабря сотни автомобилей со всей территории Франции и за ее границами начали съезжаться к заброшенному вокзалу около небольшой коммуны Льерон на западе государства.

Сотрудники полиции, прибывшие на место вечеринки, пытались разогнать ее участников, однако встретили сопротивление. Превосходящие численностью тусовщики вытеснили правоохранителей с территории мероприятия и сожгли один из служебных автомобилей.

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#франция #вечеринка #льерон

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