Политика Киева создает угрозу территориальной целостности Украины. Если власти продолжат раскрутку русофобской идеологии, это приведет к выходу ряда областей из состава страны.

Политика Киева создает угрозу территориальной целостности Украины. Если власти продолжат раскрутку русофобской идеологии, это приведет к выходу ряда областей из состава страны.

Такое мнение высказал глава Крымской Республики Сергей Аксенов, комментируя шествие в честь 112-й годовщины со дня рождения вождя украинских националистов Степана Бандеры. По его словам, подобные марши могут восприниматься за границей как воплощение сути государственной политики. Однако именно этого и добивается правительство, исходя из действий политической элиты.

"Официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым", — говорится в сообщении на странице Аксенова "ВКонтакте".

Бандеровская идеология, процветающая сейчас на Украине, ускорит процесс гибели Украины. Государственность страны нельзя строить на идеях нацистов, добавил политик.