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23:40   1 Января 2021
Политика

Трамп намерен организовать митинг своих сторонников в Вашингтоне

Трамп намерен организовать митинг своих сторонников в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп анонсировал митинг своих сторонников, который состоится 6 января в Вашингтоне. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Дату проведения Трамп выбрал не случайно — 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии выборщиков, которое проходило 14 декабря.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (19:00 мск — Прим. ред.) 6 января", — написал Трамп.

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября. Главным конкурентом республиканца Трампа в избирательной гонке стал кандидат от Демпартии Джо Байден.

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#сша #митинг #трамп

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