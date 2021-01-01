Трамп намерен организовать митинг своих сторонников в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп анонсировал митинг своих сторонников, который состоится 6 января в Вашингтоне. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Президент США Дональд Трамп анонсировал митинг своих сторонников, который состоится 6 января в Вашингтоне. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

Дату проведения Трамп выбрал не случайно — 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии выборщиков, которое проходило 14 декабря.

"Большой протестный митинг пройдет в Вашингтоне в 11:00 (19:00 мск — Прим. ред.) 6 января", — написал Трамп.

Выборы президента Соединенных Штатов состоялись 3 ноября. Главным конкурентом республиканца Трампа в избирательной гонке стал кандидат от Демпартии Джо Байден.