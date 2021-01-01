Власти США назвали штаты с самым большим числом зараженных COVID-19

Свыше 20 миллионов случаев заражения коронавирусом подтвердили в США, а число летальных исходов достигло 346 043. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Свыше 20 миллионов случаев заражения коронавирусом подтвердили в США, а число летальных исходов достигло 346 043. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Больше всего зараженных находится в Калифорнии (2,30 млн), Техасе (1,77 млн), Флориде (1,32 млн), Нью-Йорке (979 тыс.) и Иллинойсе (963 тыс.). Соединенные Штаты остаются на первом месте по числу заболевших и летальных исходов от коронавирусной инфекции.

В Калифорнии, Колорадо и Флориде найдены новые штаммы коронавируса. Эту мутацию ранее обнаружили в Великобритании, заявили местные власти. Сейчас в США проходит вакцинация препаратами от компаний Pfizer и BioNTech, а также Moderna.