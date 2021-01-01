Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:53   1 Января 2021
Общество

Мясников назвал категории граждан, которым нужна прививка от COVID-19

Мясников назвал категории граждан, которым нужна прививка от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса стартовал во всех регионах России. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, кому следует сделать прививку.

Вакцинацию против COVID-19 должны пройти граждане из группы риска, в том числе пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские и социальные работники, а также граждане схожих профессий, рассказал доктор Мясников. Этим людям необходима персональная защита от коронавируса, так они находятся в группе повышенного риска.

"Персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни, — задача "здесь и сейчас", — добавил телеведущий.

Мясников ответил россиянам на вопрос, кому нужен коллективный иммунитет, которого можно достичь в течение длительного времени. Массовый иммунитет необходим тем, кто не может пройти вакцинацию от коронавируса, например, людям с аллергией, объяснил врач.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцинация #мясников #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров