Мясников назвал категории граждан, которым нужна прививка от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса стартовал во всех регионах России. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, кому следует сделать прививку.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовал во всех регионах России. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, кому следует сделать прививку.

Вакцинацию против COVID-19 должны пройти граждане из группы риска, в том числе пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские и социальные работники, а также граждане схожих профессий, рассказал доктор Мясников. Этим людям необходима персональная защита от коронавируса, так они находятся в группе повышенного риска.

"Персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни, — задача "здесь и сейчас", — добавил телеведущий.

Мясников ответил россиянам на вопрос, кому нужен коллективный иммунитет, которого можно достичь в течение длительного времени. Массовый иммунитет необходим тем, кто не может пройти вакцинацию от коронавируса, например, людям с аллергией, объяснил врач.