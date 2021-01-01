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20:39   1 Января 2021
Общество

Празднование Нового года закончилось в Риме дождем из мертвых птиц

Празднование Нового года закончилось в Риме дождем из мертвых птиц

Пользователи соцсетей из Италии ужаснулись тем, что творится в Риме. Столица усеяна тушками мертвых птиц.

Согласно публикациям свидетелей, улицы, террасы и балконы, преимущественно, в центральной части города завалены мертвыми скворцами.

По мнению общественности, к дождю из пернатых могло привести празднование Нового года — в столице его отметили с петардами и салютом. Однако точная причина так и остается неизвестной. Специалисты предполагают, что иммунитет птиц мог быть изначально ослаблен. Фейерверки же стали лишь второстепенным фактором кончины сотен пернатых.

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#рим #петарды #птицы

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