Власти Ирака эвакуировали людей после обнаружения мины на нефтяном танкере

На иракском танкере с нефтью была обнаружен предмет, похожий на мину. Власти страны срочно эвакуировал членов экипажа.

На иракском танкере с нефтью была обнаружен предмет, похожий на мину. Власти страны срочно эвакуировал членов экипажа.

Инцидент произошел в Персидском заливе у побережья Барсы. Мина была обнаружена на корпусе нефтяного танкера Pola под флагом Либерии у берегов Ирака в четверг при перегрузке сырой нефти, сообщило агентство Reuters.

Специалисты незамедлительно эвакуировали личный состав судна и начали работы по обеспечению безопасности.

Танкер был арендован клиентом иракской государственной компании State Oil Marketing Organization. Как именно на борт попало взрывное устройство, не сообщается. Расследование инцидента продолжается местными властями. Обнаружить магнитную мину помог экипаж проходившего мимо судна Nordic Freedom, он же сделал фотографии объекта.