Экстрасенс назвала человека, который может помочь Заворотнюк

Ясновидящая Дарья Миронова предсказала, что в 2021 году Анастасия Заворотнюк не сможет до конца излечиться от рака мозга. Но именно благодаря дочери Анне актриса еще держится.

Ясновидящая Дарья Миронова предсказала, что в 2021 году Анастасия Заворотнюк не сможет до конца излечиться от рака мозга. Но именно благодаря дочери Анне актриса еще держится.

Болезнь звезды сериала "Моя прекрасная няня" слишком тяжелая, поэтому ее поклонникам не стоит ждать стопроцентного исцеления, предупредила экстрасенс. По словам Мироновой, благодаря заботе близких состояние Заворотнюк будет стабильным, без ухудшений. Медиум считает, что актриса многим обязана своей дочери Анне.

"Анна очень светлый и добрый человек. Сильное желание наших близких очень помогают в таких вопросах", — поделилась Миронова в интервью Nation News.

Перед Новым годом дочь Заворотнюк опубликовала в Instagram письмо к поклонникам. Девушка поблагодарила за поддержку в непростой для ее семьи период. Наследница звезды добавила, что обрела в 2020-м году настоящих друзей. Анна пожелала подписчикам исполнения желаний и здоровья их близким.