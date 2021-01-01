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19:35   1 Января 2021
Политика

Жена демократа Байдена не справилась с хлопушкой в прямом эфире

Жена демократа Байдена не справилась с хлопушкой в прямом эфире

Супруга демократа Джо Байдена оконфузилась при попытке взорвать хлопушку в прямом эфире, который вели с Таймс-сквер в канун Нового года. 

Джилл Байден с супругом дали интервью во время новогодней передачи Rockin Eve. Демократ поблагодарил американских медиков, ведущих борьбу с коронавирусом. Супруги также посоветовали населению сделать прививку от инфекции.

В конце видеопоздравления Джо и Джилл Байдены хотели взорвать праздничные конфетти, но женщина не справилась с новогодней хлопушкой и сломала ее практически пополам. Зрителей насмешил казус.

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#сша #байден #новый год

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