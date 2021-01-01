Жена демократа Байдена не справилась с хлопушкой в прямом эфире

Супруга демократа Джо Байдена оконфузилась при попытке взорвать хлопушку в прямом эфире, который вели с Таймс-сквер в канун Нового года.

Супруга демократа Джо Байдена оконфузилась при попытке взорвать хлопушку в прямом эфире, который вели с Таймс-сквер в канун Нового года.

Джилл Байден с супругом дали интервью во время новогодней передачи Rockin Eve. Демократ поблагодарил американских медиков, ведущих борьбу с коронавирусом. Супруги также посоветовали населению сделать прививку от инфекции.

В конце видеопоздравления Джо и Джилл Байдены хотели взорвать праздничные конфетти, но женщина не справилась с новогодней хлопушкой и сломала ее практически пополам. Зрителей насмешил казус.