Россиянам напомнили новые правила обращения с бытовыми отходами

Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов вступили в силу в России 1 января 2021 года.

Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов вступили в силу в России 1 января 2021 года.

Теперь все объекты, которые так или иначе связаны с бытовыми отходами, необходимо оборудовать весами и автоматической системой учета и передачи данных в информационную систему учета отходов. По словам специалистов, это поможет избежать загрязнения окружающей среды.

«Теперь для проектирования новых объектов по обработке, утилизации и размещения отходов действуют единые правила», — сообщили в пресс-службе РЭО.

Согласно нововведениям, захоранивать и сжигать отходы можно только в том случае, если их невозможно переработать. Если спецобъекты уже построены, то их необходимо модернизировать и реконструировать до 2026 года, сообщает телеканал "360".