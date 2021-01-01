Форманчук указал на несостоятельность украинского президента

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пожелать развития российскому Крыму, заявил врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пожелать развития российскому Крыму, заявил врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Украинский лидер в новогоднем обращении заявил, что желает написать о принадлежности Крыма на песке в Ялте.

По словам политика, Зеленский не состоялся как президент. Украинский лидер не знает исторических реалий, которыми руководствуются главы государств. Крым навсегда присоединился к России. Если так хочется, пусть напишет "Крым, я тебя люблю таким, каким ты есть", отметил Форманчук.

Российский политик подчеркнул, что украинский лидер удобнее себя чувствует в статусе шоумена, нежели президента Незалежной. Зеленский не тот человек, который может адекватно воспринимать исторические процессы.