Форманчук указал на несостоятельность украинского президента
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует пожелать развития российскому Крыму, заявил врио председателя общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Украинский лидер в новогоднем обращении заявил, что желает написать о принадлежности Крыма на песке в Ялте.
По словам политика, Зеленский не состоялся как президент. Украинский лидер не знает исторических реалий, которыми руководствуются главы государств. Крым навсегда присоединился к России. Если так хочется, пусть напишет "Крым, я тебя люблю таким, каким ты есть", отметил Форманчук.
Российский политик подчеркнул, что украинский лидер удобнее себя чувствует в статусе шоумена, нежели президента Незалежной. Зеленский не тот человек, который может адекватно воспринимать исторические процессы.