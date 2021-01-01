Власти Великобритании и Испании достигли соглашения по границе Гибралтара

Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о пересечении границы в районе Гибралтара.

Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о пересечении границы в районе Гибралтара.

Планируется, что договоренности станут основой для дальнейшего сотрудничества между Евросоюзом и Великобританией. Более того, достигнутое соглашение позволит применять к Гибралтару программы ЕС. В частности, речь идет о таможенном режиме. Такие меры уберут "забор" между двумя территориями, заявили в МИД Испании.

Власти намерены выстраивать зону общего процветания. Соглашение также потребует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента. Вероятно, что обсуждение этого вопроса состоится в марте 2021 года.