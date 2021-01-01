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18:45   1 Января 2021
Общество

Ученые доказали эффективность слов поддержки

Ученые доказали эффективность слов поддержки

Слова поддержки могут улучшить настроение человека, пребывающего в гневе. К такому выводу пришли американские ученые после проведенных исследований.

Специалисты провели три испытания с участием 300 студентов. Участники, которые находились не в духе, быстрее приходили в нормальное состояние после слов поддержки. Научная работа принадлежит сотрудниками Университета штата Огайо в США. Добровольцы должны были записывать свои чувства в дневник.

Настроение испытуемых продолжало ухудшаться, если их никто не подбадривал. Они испытывали не только злость, но и отвращение, страх и печаль. Исследователи выразили надежду, что результаты их работы в будущем можно будет использовать в терапевтических целях.

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#поддержка #ученые #злость

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