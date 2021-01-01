Семь военных джипов сгорели в новогоднюю ночь в Германии

В новогоднюю ночь на парковке одного из автоцентров в Лейпциге сгорели семь джипов Вооруженных сил Германии.

В новогоднюю ночь на парковке одного из автоцентров в Лейпциге сгорели семь джипов Вооруженных сил Германии.

В Лейпциге в праздничную ночь сгорели семь припаркованных у одного из автоцентров джипов вооруженных сил ФРГ – Бундесвера, сообщает ТАСС.

Полиция подозревает, что машины были умышленно сожжены. В целом же Новый год в городе, по данным правоохранителей, прошел спокойно. В отдельных районах имели место нападения на стражей порядка. В столичном районе Букков полностью сгорел супермаркет площадью 800 кв. м.

Немецкие власти ранее определили во всех 12 административных округах 56 зон, где запрещено было пускать салюты. Там нельзя было даже собираться на праздник. Однако порядка десяти человек все же пострадали при взрыве пиротехники и были доставлены в больницу для оказания помощи.