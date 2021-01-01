КНДР планирует выстроить хорошие отношения с США

КНДР готова выстроить хорошие отношения с США, если Америка откажется от своей "враждебной политики". Об этом сказал северокорейский дипломат.

КНДР готова выстроить хорошие отношения с США, если Америка откажется от своей "враждебной политики". Об этом сказал северокорейский дипломат.

Северная Корея обратилась к комитету Европарламента (ЕП) для проведения онлайн-встречи перед выборами. С дипломатом КНДР пообщался глава делегации ЕП Лукас Мандл.

Северокорейский посол подчеркнул, что КНДР готова наладить прочные отношения с Соединенными Штатами, если американская сторона перестанет проводить "враждебную политику.

Переговоры США и КНДР приостановились после саммита в Ханое в феврале 2019 года. Вашингтон тогда потребовал от Пхеньяна действий по отказу от ядерного оружия.