Бандформирования, которые действуют на территории Центральноафриканской Республики атаковали в ночь с 31 декабря на 1 января позиции правительственных войска.

Бандформирования, которые действуют на территории Центральноафриканской Республики атаковали в ночь с 31 декабря на 1 января позиции правительственных войска.

Согласно полученной информации, вооруженным силам ЦАР удалось отразить атаку бандитов. Радикалы за ночь потеряли свыше 500 человек. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) Сергей Чемеков предположил, что боевики, возможно, понадеялись на отсутствие российских инструкторов на позициях. Однако радикалы очень удивились, когда атака провалилась.

Журналист добавил, что российские инструкторы помогли военнослужащим ЦАР организовать грамотную оборону. Благодаря этому боевикам нанесли сокрушительное поражение, заявил корреспондент ФАН.