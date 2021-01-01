18:04 1 Января 2021Политика
Вице-президент США попросил суд отклонить иск о пересмотре выборов президента
Американский вице-президент Майкл Пенс обратился в суд США и потребовал отклонить иск, который обязывает его пересмотреть результаты президентских выборов.
Американский вице-президент Майкл Пенс обратился в суд США и потребовал отклонить иск, который обязывает его пересмотреть результаты президентских выборов.
Стоит отметить, что политик ранее отказался принимать участие в попытке пересмотра итогов голосования. После этого его однопартийцы попытались через суд Техаса доказать, что Пенс обладает правом выбирать, каких членов коллегии выборщиков будут считать на заседании 6 января.