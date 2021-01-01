Бурджанадзе обвинила Саакашвили в создании "антироссийского тренда"

Грузия обижена на Россию, однако некоторые политики пытаются переложить все проблемы на соседнюю страну, заявила экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

Грузия обижена на Россию, однако некоторые политики пытаются переложить все проблемы на соседнюю страну, заявила экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

По ее словам, у молодежи Грузии сложилось негативное мнение о Российской Федерации. Политик считает, что этому поспособствовало "Национальное движение" и Михаил Саакашвили. При нем появились "антироссийский тренд" и стереотипы, которые противоречат здравому смыслу.