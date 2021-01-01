57-летняя Лолита Милявская в шестой раз вышла замуж

Певица Лолита Милявская довольно неожиданно сообщила, что в шестой раз вступила в брак.

Певица Лолита Милявская довольно неожиданно сообщила, что в шестой раз вступила в брак.

Недавно многочисленные поклонники Лолиты Милявской обратили внимание на преображение любимой артистки. Певица заметно похудела и стала выглядеть младше своих лет. Теперь артистка наконец решила назвать причину своего резкого преображения.

В специальном новогоднем выпуске проекта "Маска" Филипп Киркоров предположил, что его коллега влюбилась. Милявская ответила артисту в свойственной ей манере.

"Я вообще-то уже замужем!", — сказала певица.

При этом 57-летняя артистка не стала уточнять, кто стал ее новым избранником. Милявская пять раз состояла в браке, но имеет лишь одну наследницу — 22-летнюю дочь Еву, рожденную от Александра Цекало. При этом официальные отношения с последним мужем, тренером Дмитрием Ивановым, она прекратила лишь в прошлом году.