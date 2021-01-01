Итоги "Голоса" спровоцировали очередной скандал вокруг шоу

Популярное музыкальное телешоу "Голос" на Первом канале снова оказалось в центре скандала после объявления победителя девятого сезона.

Популярное музыкальное телешоу "Голос" на Первом канале снова оказалось в центре скандала после объявления победителя девятого сезона.

Подведение итогов состоялось 30 декабря. Ведущий Дмитрий Нагиев в прямом эфире сообщил о закрытии линий для голосования. После подсчета выяснилось, что с небольшим перевесом победила вокалистка из команды Полины Гагариной Яна Габбасова (51,1%). За пианиста и певца Олега Аккуратова проголосовали 48,9% зрителей. Многих россиян расстроили итоги голосования. Зрители решили, что победа Габбасовой была "проплаченной".

"Олег крутой музыкант, он добился больших результатов на международных конкурсах. Это нормально, что он не победил?" — поинтересовался пользователь под видео передачи на YouTube. "Буду краткой: в проекте больше всего понравился Нагиев", — заметила подписчица. "Даже Гагарина не поверила ее победу. Все куплено", — добавил еще один зритель.

Это не первый скандал в девятом сезоне "Голоса". Проект с самого начала критиковали музыкальный эксперт Сергей Соседов и актер Станислав Садальский. Им не понравилось, что продюсеры "пропихивали" дочь ведущего Первого канала Александру Будникову. В итоге конкурсантка выбыла из проекта в начале декабря.