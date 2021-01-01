Россиянам рассказали новые правила разведения костров на дачах

В России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они регулируют аспекты разведения костров и жарки шашлыков на дачах.

В России вступили в силу новые правила противопожарного режима. Они регулируют аспекты разведения костров и жарки шашлыков на дачах.

Согласно новым правилам, россияне могут продолжать жарить шашлыки на дачах. Однако им нужно соблюдать необходимые меры пожарной безопасности.

По новым правилам, костер можно разводить в 20 метрах от дома, огонь в мангале — в 10. В некоторых случаях разрешается жарить шашлык в 7 метрах от дома. При этом необходимо иметь под рукой первичные средства пожаротушения: как минимум ведро с водой, в идеале — огнетушитель.

С 1 января 2021 года в России начало действовать постановление правительства "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации". После исключения устаревших, дублирующих и избыточных положений в документе сохранено 428 из 515 обязательных требований пожарной безопасности.