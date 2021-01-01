17:00 1 Января 2021Общество
Скончался бывший директор предприятия "Ростсельмаш" Юрий Песков
Почетный гражданин Ростовской области Юрий Песков умер на 85-м году жизни.
Почетный гражданин Ростовской области Юрий Песков умер на 85-м году жизни.
Информацией о смерти Пескова поделился губернатор региона Василий Голубев на своей странице в социальных сетях. Пока нет данных о том, где и когда пройдут похороны. Также Голубев выразил слова поддержки и соболезнования семье экс-директора компании.
"Его большой трудовой путь неразрывно связан с Ростсельмашем, с агропромышленным комплексов всей страны", —заметил он.
Под руководством Пескова произошло массовое производство автомобилей "Нива", а также комбайнов семейства "Дон". Местный житель был удостоен звания Героя социалистического труда, а также имел многочисленные награды и премии.