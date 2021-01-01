Трех жандармов побили подвыпившие дебоширы

Сотрудники правоохранительных органов Франции получили травмы, когда попытались разогнать пьяных участников подпольной вечеринки.

Сотрудники правоохранительных органов Франции получили травмы, когда попытались разогнать пьяных участников подпольной вечеринки.

По предварительным сведениям, организаторы незаконного мероприятия арендовали несколько ангаров, которые вмещали в себя несколько десятков людей, но в разгар праздника к ним нагрянула полиция. Стражи правопорядка попытались заблокировать выход из помещений, передают местные СМИ.

Однако вместо того, чтобы разбежаться, любители шумных компаний накинулись на жандармов, закидав их камнями. Также дебоширы сожгли служебный автомобиль. В результате их действий травмы получили трое правоохранителей, однако сколько полицейских принимали участие в задержании людей, пока неизвестно.