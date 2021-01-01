Индия намерена прививать население от COVID-19 препаратом от AstraZeneca

Жителям Индии будут делать прививку от коронавирусной инфекции оксфордской вакциной.

Жителям Индии будут делать прививку от коронавирусной инфекции оксфордской вакциной.

Власти Индии дали предварительное согласие на использование вакцины от коронавирусной инфекции, которую разработала компания AstraZeneca. Об этом сообщает телеканал CNBC-TV18. По предварительным данным, эксперты центральной организации страны по контролю стандартов лекарств выдвинули ряд условий.

"Сегодня ожидается, что и AstraZeneca, и наша вакцина Bharat Biotech получат одобрение на применение. Все приготовления идут с расчетом на сегодняшнюю дату", — заявил источник.

Разрешение на экстренное использование вакцины выдано накануне начала пробной вакцинации, которая пройдет в субботу во всех штатах Индии. По состоянию на сегодняшний день страна находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных COVID-19.