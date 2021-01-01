Двадцать человек погибли в ДТП на юге Алжира

В Алжире жертвами аварии с участием внедорожника стали 20 человек, еще 11 пострадали.

В Алжире жертвами аварии с участием внедорожника стали 20 человек, еще 11 пострадали.

Трагедия произошла в провинции Таманрассет на юге Алжира, сообщило Agence France-Presse (AFP).

Там опрокинулся пикап с людьми, в результате чего погибли более 20 человек и 11 получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие были госпитализированы после оказания им медицинской помощи на месте происшествия. В машине ехали в основном африканцы.

Таманрассет является транзитным пунктом для нелегальных мигрантов из ряда африканских стран, расположенных к югу от Сахары.