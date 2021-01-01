Ученые оценили влияние крика на борьбу со стрессом

Современный человек ежедневно подвергается стрессу. Ученые предлагают множество способов решения этой проблемы, одним из них является крик.

Современный человек ежедневно подвергается стрессу. Ученые предлагают множество способов решения этой проблемы, одним из них является крик.

Эксперты в интернете часто предлагают побороть повседневный стресс криком. Такая терапия действительно существует. Специалисты предлагают записать звук и проиграть его через колонку на природе. Такой метод считается идеальным для снятия напряжения, особенно в условиях пандемии. Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд считал, что если эмоции никуда не выходят, это грозит печальными последствиями.

Однако считается, что выражение гнева приводит не к снятию стресса, а увеличивает вероятность его повторения. Вымещение злости на нейтральных объектах только подпитывает негативные эмоции, считает сотрудница Психологического института РАО Наталья Кисельникова. Критики убеждены, что избавиться от гнева можно только работой над причинами его появления.