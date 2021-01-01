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15:41   1 Января 2021
Политика

"Страна разорена вконец": Сатановский резко высказался об Украине

"Страна разорена вконец": Сатановский резко высказался об Украине

Украина не имеет ни внешнего, ни внутреннего политического курса. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении призвал Крым и Донбасс "перевести время назад" и "вернуться" в состав страны. Сатановский жестко прокомментировал заявление украинского лидера. По его словам, Зеленский продолжает развлекать народ заявлениями по Крыму и Донбассу.

"Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину?", — недоумевает политолог.

Сатановский объяснил, что у Украины нет политического курса, а все обещания Киева нарушены.

"Страна разорена вконец", — подчеркнул Евгений Сатановский.

Он также предложил киевским властям вернуть время на 30 лет назад и вспомнить, чьим были Крым, Донбасс и вся остальная Украина. Сатановский также считает, что в головах у украинских властей "сплошная кость, без малейшего признака какой-нибудь другой органической субстанции".

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#украина #сатановский #зеленский

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