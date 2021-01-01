"Страна разорена вконец": Сатановский резко высказался об Украине
Украина не имеет ни внешнего, ни внутреннего политического курса. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.
Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении призвал Крым и Донбасс "перевести время назад" и "вернуться" в состав страны. Сатановский жестко прокомментировал заявление украинского лидера. По его словам, Зеленский продолжает развлекать народ заявлениями по Крыму и Донбассу.
"Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину?", — недоумевает политолог.
Сатановский объяснил, что у Украины нет политического курса, а все обещания Киева нарушены.
"Страна разорена вконец", — подчеркнул Евгений Сатановский.
Он также предложил киевским властям вернуть время на 30 лет назад и вспомнить, чьим были Крым, Донбасс и вся остальная Украина. Сатановский также считает, что в головах у украинских властей "сплошная кость, без малейшего признака какой-нибудь другой органической субстанции".