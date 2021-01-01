"Страна разорена вконец": Сатановский резко высказался об Украине

Украина не имеет ни внешнего, ни внутреннего политического курса. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

Украина не имеет ни внешнего, ни внутреннего политического курса. Соответствующее заявление сделал политолог Евгений Сатановский.

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении призвал Крым и Донбасс "перевести время назад" и "вернуться" в состав страны. Сатановский жестко прокомментировал заявление украинского лидера. По его словам, Зеленский продолжает развлекать народ заявлениями по Крыму и Донбассу.

"Куда Крыму и Донбассу возвращаться?! В какую-такую Украину?", — недоумевает политолог.

Сатановский объяснил, что у Украины нет политического курса, а все обещания Киева нарушены.

"Страна разорена вконец", — подчеркнул Евгений Сатановский.

Он также предложил киевским властям вернуть время на 30 лет назад и вспомнить, чьим были Крым, Донбасс и вся остальная Украина. Сатановский также считает, что в головах у украинских властей "сплошная кость, без малейшего признака какой-нибудь другой органической субстанции".