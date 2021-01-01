15:32 1 Января 2021Общество
Умер профессор ОмГУ Антон Свешников
Доктор исторических наук Антон Свешников скончался на 53-м году жизни в новогоднюю ночь.
Доктор исторических наук Антон Свешников скончался на 53-м году жизни в новогоднюю ночь.
Сведений о том, что стало причиной смерти научного деятеля пока нет. Его семья позже сообщит о месте и времени проведения церемонии прощания.
Свешников родился в ноябре 1968 года в Омске. Позднее он закончил исторический факультет и преподавал на кафедре теории и истории мировой культуры ОмГУ. Также он мог защитить кандидатскую диссертацию "Историческая концепция Л.П. Карсавина и поиски нового языка исторической науки"
Местного жителя знали не только как преподавателя. Он был популяризатором науки и в 2005 году издал книгу под названием "Словарь мифологии Омска" вместе с культурологом Евгением Груздовым, которая стала настольной для краеведов региона.