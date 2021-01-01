Умер профессор ОмГУ Антон Свешников

Доктор исторических наук Антон Свешников скончался на 53-м году жизни в новогоднюю ночь.

Доктор исторических наук Антон Свешников скончался на 53-м году жизни в новогоднюю ночь.

Сведений о том, что стало причиной смерти научного деятеля пока нет. Его семья позже сообщит о месте и времени проведения церемонии прощания.

Свешников родился в ноябре 1968 года в Омске. Позднее он закончил исторический факультет и преподавал на кафедре теории и истории мировой культуры ОмГУ. Также он мог защитить кандидатскую диссертацию "Историческая концепция Л.П. Карсавина и поиски нового языка исторической науки"

Местного жителя знали не только как преподавателя. Он был популяризатором науки и в 2005 году издал книгу под названием "Словарь мифологии Омска" вместе с культурологом Евгением Груздовым, которая стала настольной для краеведов региона.