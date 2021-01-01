Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:12   1 Января 2021
Происшествия

Россиянам официально запретили производить и продавать шарики с "веселящим" газом

Россиянам официально запретили производить и продавать шарики с "веселящим" газом

Закон о запрете производства, изготовления, поставки, хранения, перевозки и пересылки закиси азота вступил в силу на территории Российской Федерации с 1 января.

Производство и продажа шариков с так называемым веселящим газом теперь официально запрещены в России. Более того, жителям РФ нельзя пропагандировать и распространять в Сети информацию о реализации закиси азота не в целях пищевой продукции , а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Планировалось, что закон вступит в силу с февраля 2022 года. Стоит отметить, что перечень одурманивающих средств, в том числе и закись азота, будут определять члены правительства. Одним из авторов законопроекта стала Наталья Костенко из партии "Единая Россия".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#закон #производство #запрет #продажа #закись азота

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров