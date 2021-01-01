Россиянам официально запретили производить и продавать шарики с "веселящим" газом

Закон о запрете производства, изготовления, поставки, хранения, перевозки и пересылки закиси азота вступил в силу на территории Российской Федерации с 1 января.

Закон о запрете производства, изготовления, поставки, хранения, перевозки и пересылки закиси азота вступил в силу на территории Российской Федерации с 1 января.

Производство и продажа шариков с так называемым веселящим газом теперь официально запрещены в России. Более того, жителям РФ нельзя пропагандировать и распространять в Сети информацию о реализации закиси азота не в целях пищевой продукции , а также не для медицинского, промышленного или технического применения.

Планировалось, что закон вступит в силу с февраля 2022 года. Стоит отметить, что перечень одурманивающих средств, в том числе и закись азота, будут определять члены правительства. Одним из авторов законопроекта стала Наталья Костенко из партии "Единая Россия".