Чокой принял предложение Санду возглавить Правительство Молдавии

Глава МИД Молдавии Аурелий Чокой согласился занять пост временно исполняющего обязанности премьер-министра.

Глава МИД Молдавии Аурелий Чокой согласился занять пост временно исполняющего обязанности премьер-министра.

Руководитель ведомства отметил, что сейчас находится на самоизоляции. Однако он принял предложение президента Майи Санду на время возглавить Правительство Молдавии. По словам Чокой, все ведомства будут работать в интересах граждан. Политик добавил, что республика проходит сейчас сложный период. Поэтому страна не должна оставаться без правительства, несмотря на все трудности.

Некоторое время назад президент Молдавии Майя Санду заявила о выходе из партии "Действие и солидарность", которую ранее возглавляла.