Президент Украины Владимир Зеленский наивный и занимается популизмом, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Президент Украины Владимир Зеленский наивный и занимается популизмом, считает член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Зеленский в новогоднем поздравлении сказал, что хочет написать о "принадлежности Крыма" на пляже в Ялте. Российский сенатор назвал его идею наивной.

"Можно быть наивным человеком в жизни, но наивный президент – это большая беда для государства", — подчеркнул Сергей Цеков.

Власти Украины не могут воспринимать адекватно международную ситуацию, говорит сенатор. Киев продолжает спекулировать на теме Крыма. Зеленский мог бы проявить мудрость, но занимается популизмом и самообманом, заключил политик.