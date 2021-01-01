Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского было кинематографичным, но слащавым и бессодержательным, заявил крымский политик Александр Молохов.

Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского было кинематографичным, но слащавым и бессодержательным, заявил крымский политик Александр Молохов.

Украинский лидер ранее призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы назад и "быть вместе с Незалежной".

По словам Молохова, Зеленский умело использовал образы детей в своем обращении. Однако планы президента Украины о Крыме невозможно выполнить, передает РИА Новости.