13:41 1 Января 2021Политика
Новогодняя речь Зеленского напомнила Молохову песню Пугачевой
Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского было кинематографичным, но слащавым и бессодержательным, заявил крымский политик Александр Молохов.
Новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского было кинематографичным, но слащавым и бессодержательным, заявил крымский политик Александр Молохов.
Украинский лидер ранее призвал жителей Крыма и Донбасса перевести часы назад и "быть вместе с Незалежной".
По словам Молохова, Зеленский умело использовал образы детей в своем обращении. Однако планы президента Украины о Крыме невозможно выполнить, передает РИА Новости.
"Жизнь невозможно повернуть назад и время ни на миг не остановишь", — сказал Молохов, вспоминая песню Аллы Пугачевой.