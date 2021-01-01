Пресс-секретарь Зеленского раскрыла отличительные качества президента

Украинский президент Владимир Зеленский отличается искренностью и терпеливостью. С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Украинский президент Владимир Зеленский отличается искренностью и терпеливостью. С таким заявлением выступила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

По словам представителя президента, Владимир Зеленский разный, поскольку всегда за все переживает.

"И эта искренность — его выдающаяся черта, его характера", — заявила Мендель.

Пресс-секретарь добавила, что украинский лидер все делает от чистого сердца. Для него важны абсолютно все вопросы. Еще одной особенностью Зеленского является терпеливость. Плюс ко всему президент отчитывает подчиненных исключительно "по заслугам". Однако он может поменять мнение, если отстоять свою позицию, подчеркнула представитель.