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12:44   1 Января 2021
Политика

Накопительную часть пенсии россиян "заморозили" до 2023 года

Накопительную часть пенсии россиян "заморозили" до 2023 года

Закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2023 года вступил в силу 1 января.

Согласно полученной информации, принятые меры позволят уменьшить размер трансферта из федерального бюджет в Пенсионный фонд на 669,3 млрд рублей. Ранее законопроект одобрили в Госдуме РФ и Совете Федерации. После документ подписал президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что накопительную часть пенсии ранее заморозили в 2014 году. Деньги направили на выплаты пенсионерам.

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#россия #закон #пенсионный фонд

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