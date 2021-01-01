Накопительную часть пенсии россиян "заморозили" до 2023 года

Закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2023 года вступил в силу 1 января.

Закон о "заморозке" накопительной пенсии до 2023 года вступил в силу 1 января.

Согласно полученной информации, принятые меры позволят уменьшить размер трансферта из федерального бюджет в Пенсионный фонд на 669,3 млрд рублей. Ранее законопроект одобрили в Госдуме РФ и Совете Федерации. После документ подписал президент России Владимир Путин.

Стоит отметить, что накопительную часть пенсии ранее заморозили в 2014 году. Деньги направили на выплаты пенсионерам.