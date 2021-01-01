Самонкин указал на попытки Зеленского скрыть реальные проблемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть реальные проблемы страны высказываниями о Крыме и Донбассе. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть реальные проблемы страны высказываниями о Крыме и Донбассе. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Украинский лидер в новогоднем обращении призвал Крым и Донбасс "быть с Незалежной". По словам эксперта, подобные заявление политика являются прикрытием проблем государства. Политолог уточнил, что на Украине продолжают расти цены на потребительскую корзину и услуги ЖКХ. Кроме того, Киев имеет огромные внешние долги. Также власти не могут взять под контроль националистов, а государственность переживает политический кризис, рассказал политолог изданию Nation News.

Самонкин отметил, что президенту Украины нечем похвастаться. Чтобы отвлечь внимание населения от проблем государства, Зеленский рассказывает сказки о ялтинском песке и призывает Крым и Донбасс "быть с Украиной".