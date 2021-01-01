Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:35   1 Января 2021
Политика

Самонкин указал на попытки Зеленского скрыть реальные проблемы Украины

Самонкин указал на попытки Зеленского скрыть реальные проблемы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пытается скрыть реальные проблемы страны высказываниями о Крыме и Донбассе. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Украинский лидер в новогоднем обращении призвал Крым и Донбасс "быть с Незалежной". По словам эксперта, подобные заявление политика являются прикрытием проблем государства. Политолог уточнил, что на Украине продолжают расти цены на потребительскую корзину и услуги ЖКХ. Кроме того, Киев имеет огромные внешние долги. Также власти не могут взять под контроль националистов, а государственность переживает политический кризис, рассказал политолог изданию Nation News.

Самонкин отметил, что президенту Украины нечем похвастаться. Чтобы отвлечь внимание населения от проблем государства, Зеленский рассказывает сказки о ялтинском песке и призывает Крым и Донбасс "быть с Украиной".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #зеленский #Самонкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров