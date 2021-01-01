За сутки в России выявлено 27 039 новых случаев заражения COVID-19

Более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Российской Федерации за последние сутки, согласно данным оперативного штаба.

Более 27 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Российской Федерации за последние сутки, согласно данным оперативного штаба.

Сообщается, что 15,1% людей с COVID-19 не имели клинических проявлений болезни. За сутки полностью излечились от коронавируса 25 798 человек. К тому же, за этот период было зафиксировано 536 летальных исходов. Новые случаи заражения выявили в 85 регионах России.

В общей сложности в стране зафиксировано 3 186 336 случаев коронавируса. Всего в России зарегистрировано 2 580 138 человек, победивших болезнь, и 57 555 летальных исходов.